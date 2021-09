Noored saavad kergelt alkoholi kätte

Paljudes Läänemaa poodides ja söögikohtades pole noortel alkoholi ostmisega probleeme, näitasid sel suvel SA Läänemaa ja politsei läbi viidud test- ja kontrollostud.

Enam kui pooltel juhtudel ei küsitud poes, tanklas või söögikohas lahjat alkoholi ostnud noortelt isikut tõendavat dokumenti ja neile müüdi alkoholi.

„Selles mõttes on sel aastal pilt parem, et kui mullu ei müüdud alkoholi ainult ühes söögikohas, siis sel aastal küsiti dokumenti ja selle puudumisel ei müüdud alkoholi kuues söögikohas,” ütles testostmist korraldanud SA Läänemaa projektijuht Ege Tatarmäe.

Esimest korda korraldas SA Läänemaa koos tervise arengu instituudiga testostlemise mullu suvel. Toona käisid 18aastane noormees ja neiu eraldi 15 Haapsalu söögikohas, ostes sealt lahjat alkoholi. Legendi järgi pidid nad dokumendi küsimise peale vastama, et seda pole kaasas. Haapsalus oli vaid üks koht – Taksi pubi –, kust kummalegi noorele alkoholi ei müüdud.

Sel aastal korraldas testostmise SA Läänemaa ise ja söögikohtade kõrval võeti ette ka 14 poodi ja neli tanklat. Tatarmäe sõnul käisid noormees ja neiu tänavu baarides koos, poodides ja tanklates aga eraldi. „Leidsime, et on natuke imelik, kui noor inimene läheb üksi baari alkoholi ostma,” põhjendas ta.

Tatarmäe hinnangul võib tänavune pilt olla veidi parem tänu eelmise aasta kogemusele. Kui läinud aastal söögikohti ette ei hoiatatud, siis sel aastal andis Tatarmäe juba ette teada, et suvel testoste tehakse. „Ilmselt on see aidanud kaasa, et teema on fookuses,” rääkis ta.

Testostud näitasid, et poisile ega tüdrukule ei müünud alkoholi viis poodi, üks tankla ning kuus meelelahutus- ja toitlustuskohta.

Politsei kontrollib

Samal ajal, kui SA Läänemaa korraldas testoste, viis politsei neljas Läänemaa poes läbi kontrolloste. Eesmärk oli sama – kontrollida, kui lihtsalt noored poest alkoholi kätte saavad.

