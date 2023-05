Euroopa päev toob orienteerumismängu ja põneva loengu

Euroopa päeva puhul saab Haapsalus 9. maini osaleda Euroopa-teemaliste küsimustega orienteerumismängus ja kuulata teisipäeval Hannes Rummi loengut.

Juba reedel alanud orienteerumismängu läbimiseks kulub selle korraldaja, Europe Direct Läänemaa juhataja Ege Tatarmäe sõnul ligikaudu tunni. „Aga see on väga toredasti veedetud tund – jalutades jääb tee äärde palju lilli ja põõsaid, kuuleb nii kaunist metslindude laulu kui ka veelindude vadistamist,” ütles Tatarmäe.

Orienteerumismängus osalejatele on Tatarmäe sõnul välja pandud hulk auhindu. Näiteks loositakse 70 orienteerumisraja täies pikkuses läbinu vahel välja Europe Directi logoga jäänaasklid. Nimetatud vidin on väga vajalik jääle minnes – olgu siis uisutama, kalastama või mistahes muul puhul.

Oluline ei ole, kas küsimused on vastatud õigesti või valesti – oluline on rada täies pikkuses läbida ja küsimustele vastata. Kindlasti leiab toredat äratundmisrõõmu, aga saab ka uusi teadmisi. Kümnest küsimusest üheksa on koostanud giid ja Lääne Elu peatoimetaja Kaire Reiljan, ühe koostas ka Kesk-Läänemere programmi infojuht Annika Mändla, kes pani orienteerumismängu loosiks välja ka eriauhinna.

Orienteerumismängus osalemiseks peab telefonis alla laadima Navicupi mobiilirakenduse ja tegema valiku „Haapsalu Euroopa päeva orienteerumismäng“. Mängu sisenedes avaneb ekraanil orienteerumispunktidega tähistatud linna kaart ja jõudes kontrollpunkti, avaneb ekraanil valikvastustega Euroopa-teemaline küsimus, millele peab edasi liikumiseks vastama. Raja läbimiseks pole ajalist piirangut ja seda saab 5.–9. mail. Poolelioleva teekonna võib rakenduses vahepeal pausile panna ning jätkata sobival ajal, kasvõi järgmisel päeval.

Euroopa päeval, 9. mail kl 17 on Lääne maakonna keskraamatukogus võimalus kuulata Hannes Rummi, kes räägib Euroopa Liidust ja suhetest Ukrainaga. Täpsemalt tuleb juttu sellest, kuidas Euroopa Liit Ukrainat abistab ja Ukraina Euroopa Liidu liikmestaatusest.

Rumm on Eesti endine riigikogu liige, poliitik ja ajakirjanik. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala ja on töötanud mitmete väljaannete juures. 2011. aastast kuni 2016. aastani oli Rumm Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht. Täna on ta Lääne Elu kolumnist ja kirjutab arvamusartikleid ka teistele Eesti väljaannetele.

Sellel aastal tähistavad esimest kordselt Euroopa päeva ka mitmed Läänemaa koolid.

Euroopa päev toimub igal aastal 9. mail. See päev märgib ajaloolise Schumani deklaratsiooni aastapäeva. Nimetatud deklaratsioonis esitati tema idee uut liiki poliitilise koostöö kohta Euroopas, mis muudaks sõja Euroopa rahvaste vahel mõeldamatuks. Schumani ettepanekut loetakse praeguse Euroopa Liidu alguseks.