Galerii: raudteejaamas kogunesid mootorratturid üle terve Eesti

Fotod: Kaire Reiljan

Laupäeval kogunesid Haapsalu raudteejaama mootorratturid üle terve Eesti, et Valge Daami Bike Showl kokku saada, oma rattaid näidata ning valida ilusamad ja paremini ümberehitatud mootorrattad.

Haapsalu motoklubi Müristaja president Meelis Palm möönis, et osavõtjaid on tänavu loodetust vähem. „Eks reedesed pidustused üle Eesti on külastatavust ja osalust vähendanud, aga sellest hoolimata on ilusa ilmaga siia tee leidnud ikkagi päris palju inimesi,” ütles Palm.

Valge Daami Bike Showl osalejaid oli motoklubidest üle Eesti ja kaugemalt. „Soome esindajad on ka kohal,” ütles Palm. Ta lisas, et eelmistel aastatel on osalejaid olnud ka Lätist, Leedust ja Venemaalt.

Näituserattad olid kategooriate kaupa üles sätitud raudteejaama perroonile. Kategooriaid, mida hinnata oli viis: Custom, Classic-Custom, Cafe-Racer, Streetfighter-Bike ja Scrambler-Tracker.

Palm selgitas, et rattad jagatakse kategooriatesse ehitusstiili järgi, kuigi on ka nn hall ala, sest alati polegi ümberehitatud mootorrattast lihtne ühe või teise konkreetse kategooria alla paigutada.

Palm selgitas, et näiteks Classic–Custom kategooriasse kuuluvad ajaloos varem alguse saanud ehitusstiilid, näiteks Bobber ja Chopper mootorrattad. Cafe-Racer on suhtelselt vana sportrataste ümberehitamise ja tuunimise stiil, Scrambler-Tracker on maastikusuunitlusega ümberehituste stiil. „Custom ratas on aga hästi üldine mõiste ja selle all on moodsama aja stiilid,” rääkis Palm.

Näituserataste seast valib žürii iga kategooria kolm paremat ja lisaks kuulutatakse kõikide näituserataste seast välja publiku lemmik ja antakse parima värvi auhind.

Tänavune Valge Daami Bike Show on juba üheksas. Viimased kuus aastat on mootorratturid kogunenud raudteejaamas, enne seda näidati oma rattaid Haapsalu kultuurikeskuse ees. „Peab hakkama mõtlema, mida järgmisel aastal teha, siis on juba kümnes kord,” ütles Palm.