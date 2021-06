Politsei pani pühade ajal reidi käigus puhuma 1435 juhti

Neljapäeva ja reede hommikul pani Haapsalu politsei puhuma 1435 autojuhti, kellest kolmel tuvastati joove ja nende suhtes alustati väärteomenetlust.

Reede hommikul pani politsei puhuma 942 juhti, kellest kahe joove ületas piirmäära.

Lisaks põhjustas neljapäeval 51-aastane mees varalise kahjuga liiklusõnnetuse. Mercedez-Benzi sõiduautot juhtinud mees sõitis vastu parkivat sõiduautot. Mehel tuvastati alkoholijoove ning tema suhtes alustati kriminaalmenetlust.

Haapsalu politseijaoskonna patrulltalituse juht Meelis Laurmann ütles, et üldiselt möödus Läänemaal jaaniaeg politseile üsna rahulikult. „Suurim erinevus eelnevate aastatega oli see, et ööl vastu 24. juunit sai politsei mitu väljakutset seoses öörahurikkumistega. Kuna sel ajal öörahu ei kehti, siis nautisid pidulised valju muusika saatel täiel rinnal jaaniööd. Õnneks pidutseti vastutustundlikult ning politseile ühtegi teadet märkimisväärsetest vahejuhtumitest ei tulnud,” ütles Laurmann.

Jaanipühad tõid politseile kokku 33 väljakutset. Kolmel korral alustati kriminaalmenetlust kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel.

22. juunil sai politsei teate, et Haapsalus aiamaal tekkinud sõnavahetuse käigus lõi 33-aastane mees oma tuttavat 60-aastast meest, kes sai viga. Politsei pidas 33-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Kaks päeva hiljem, 24. juunil, teatati politseile, et Haapsalus Tallinna maanteel lõi seni tuvastamata isik 22-aastast meest, kes sai viga. Samal päeval tuli teade, et Martna osavallas keldriboksis ründas 30-aastane mees oma tuttavat. Mõlema juhtumi üksikasjad on selgitamisel.

Lisaks registreeriti jaaniajal veel 27 väärtegu, millest suurem osa olid liiklusrikkumised. Näiteks tabati liiklusest 26 piirkiirust ületanud autojuhti.