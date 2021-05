Läänemaal põeb koroonaviirust 12 inimest

Viimase kümne päevaga on Läänemaale lisandunud 15 koroonaviirusega nakatunut. Laupäevast esmaspäevani lisandus kolme päevaga kokku üks nakatunu.

Enim on nakatunuid Haapsalus – kaheksa. Lääne-Nigula vallas on neli nakatunut ja kolm nakatunut on küll Läänemaa statistikas, kuid reaalselt elavad Harjumaal.

15 Läänemaa nakatunust kaheksa on saanud viiruse pereliikmelt, neljal juhul on nakkusallikas teadmata, üks on saanud viiruse koolist, üks raviasutusest ja üks tutvusringkonnast.

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam lootis, et nakatumine väheneb veelgi, kuid tõdes, et enamasti lisandub rohkem nakatunuid kolmapäeviti ja neljapäeviti.

Lääneranna valda on viimase kümne päevaga lisandunud 16 nakatunut. „Läänerannas on nakatunute hulk hakanud tõusma,” ütles Juhkam.

Terviseametil on Läänemaal jälgimisel kaks kollet, kuid nendesse ei ole üle kümne päeva ühtegi uut nakatunut lisandunud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 137. Selle näitajaga on Läänemaa maakondade võrdluses 11. kohal. Läänemaast madalam on näit Rapla-, Saare-, Järva- ja Hiiumaal.