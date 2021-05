Galerii: kutsekoolis on õpilastööde näitus

Malle-Liisa Raigla fotod

Haapsalu kutsehariduskeskuses on avatud restauraatori, tisleri ja pehme mööbli valmistamise erialade õpilaste aasta jooksul valminud tööde näitus.

Näitusesaali sisenedes paistavad silma esmalt värvikirevad tumbad ja väikesed laste toolid. Puidu- ja käsitöö osakonna juhataja Margus Krips ütles, et tumbade restaureerimine on õpilastele parajalt keeriline töö, mida osakonna õpetajatel meeldib õpilastele anda.

Samuti on näitusel üleval pehme mööbli valmistajatelt toolid. „Karkass on olnud üks, aga osad on teinud kiiktoolid, osad tavalised toolid,” ütles Krips.

Eriti paistab toolide seast silma ükssarvikuteemaline kiiktool. „Seda tooli juba kodus väga oodatakse,” ütles Krips.

Tisleri erialalt on näitusel väikesed taburetid. Krips rääkis, et õpilased on pidanud ise tegema joonised ja suutma tooli all kolm pulka ühendada. „See on keeruline töö. Midagi lihtsat me neile ei anna,” ütles Krips.

Veel näeb näitusel restaureerimist õppivate õpilaste töid. Neilt on väljas ka kolm pooleli olevat tööd. Krips ütles, et need on väljas, et näidata, milline on tool seest ja kuidas vedrud on tooli sees seotud.

Kokku on näitusel enam kui 40 õpilaselt vähemalt üks töö. Õpilased saavad tehtud tööd koolilt materjali hinna eest endale osta.

Näitus on koolis üleval 13. maini.