Aasta õpetajaks kandideerib 44 läänlast

Aasta õpetaja 2021 konkursil kandideerib 13 kategoorias 44 Läänemaa koolmeistrit.

Enim kandidaate on aasta klassiõpetaja ja põhikooli aineõpetaja kategoorias: mõlemas kaheksa. Aasta lasteaiaõpetajaks kandideerijaid on kuus. Aasta koolijuhi ja aasta õppejõu kandidaate on mõlemaid üks. Üks on ka elutööpreemia kandidaate.

Kokku esitati aasta õpetaja konkursile 1500 nime, enim Tallinnast ja Tartust: Tallinnas 494 ja Tartust 161. „Järgnesid Harjumaa (127), Ida-Virumaa (105) ja Pärnu saja kandidaadiga,” ütles haridus- ja teadusministeeriumi konsultant Aivi Jürgenson. Elutööpreemiale kandideerib Eestis 49 koolmeistrit, sh üks läänlane.

Kõigi esitatute seast valitakse välja kõikide kategooriate nominendid ja laureaadid. Aastapreemia suurus on 10 000 eurot ja elutööpreemia 65 000 eurot.

Võitjad selguvad 2. oktoobril Ugala teatrimajas õpetajate galal, mille kannab üle Eesti televisioon. Konkursi korraldavad haridus- ja teadusministeerium ning haridustöötajate liit.