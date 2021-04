Kohus otsustab Mikk Tarraste karistuse mai lõpus

Prokurör Gardi Anderson nõudis Lihula tulistajale Mikk Tarrastele eilsel kohtuistungil eluaegset vangistust, kaitsja Rünno Roosmaa hinnangul võiks karistus olla leebem. Kohus teeb otsuse 20. mail.

Kuritegude eest, milles Mikk Tarrastet süüdistatakse, näeb seadus ette 8–20aastase või eluaegse vanglakaristuse.

Prokurör möönis, et eluaegse vanglakaristuse määramine on erakorraline, kuid selline on ka Tarraste süü. „Eluaegse karistuse määramiseks peab õigushüvet olema sedavõrd kahjustatud, et tähtajaline vangistuse mõistmine pole võimalik,” ütles Anderson. „Peab andma signaali, et ühiskond taunib sellist käitumist rangeimal viisil.”

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!