Noarootsi kutsub liikuma

Nädala tagasi alguse saanud Noarootsi virtuaalliikumine on purustanud kõik ootused. Kaheksa päevaga on liikumisväljakutsega liitunud 142 inimest ja kokku on läbitud üle 7000 kilomeetri. „Mina julgesin prognoosida 80 osalejat, aga see arv on purustatud ,” ütles väljakutse üks korraldajaid, Pürksi kultuurimaja kultuuri- ja sproditöö juht Ülle Schönberg.

Schönbergi sõnul pärineb idee joogaõpetajalt Kaili Lehelt ja eesmärk oli, et iga väljakutsega liituja liiguks 40 päeva jooksul jalgsi vähemalt 40 või rattaga 120 kilomeetrit. „Mõte oli see, et kui 40 päeva järjest midagi teed, muutub see elustiiliks,” ütles Schönberg.

Algselt seatud eesmärgid ületati Schönbergi sõnul aga õige kiiresti – kui eesmärk oli 40 päevaga jalgsi liikuda vähemalt 40 kilomeetrit, olid paljud osalejad kaheksa päevaga jõudnud maha kõndida juba 80-90 kilomeetrit. Samasugune tendents oli ka rattasõitjate seas – üks osaleja sõitis kaheksa päevaga maha juba 214 kilomeetrit. „Me oleme ise ka õnnelikud, et Noarootsi niimoodi liigub,” ütles Schönberg.

Virtuaalliikumisega liitujaid on olnud nii Hiiumaal, Saaremaal, Tallinnas ja isegi Belgias. Schönbergi sõnul on enamik neist Noarootsiga kas kooli kaudu või mõnel muul moel seotud. Noorim osaleja on Schönbergi sõnul 4. või 5. klassi poiss.

Schönbergi sõnul saavad soovijad väljakutsega liituda veel 1. maini registreerides end aadressil noarootsitervisesport@gmail.com. Hilisematel liitujatel tuleb Schönbergi sõnul 40 päeva norm lihtsalt lühema ajaga läbida.