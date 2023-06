Laupäeval peetakse taas Haapsalu-Noarootsi merepäeva – võisteldakse ujumises, peetakse laata ja nauditakse kultuuriprogrammi.

Merepäev algab kell 11 rannarahva laadaga Österby sadamas. Merepäeva üks korraldajatest, Pürksi kultuurimaja juhataja Ülle Schönberg ütles, et kolmandat korda toimuv merepäev on kasvav üritus. Rannarahva laadale oli kolmapäevaks end registreerinud 20 müüjat. „See on kõva edasiminek, eelmine aasta oli umbes seitse,“ ütles Schönberg.

