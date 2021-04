Topu lahel ümber läinud paadist päästeti kaks inimest (täiendatud kl 9.09)

Neljapäeva õhtupoolikul kell 16.24 läks Topu lahel umbes kilomeetri kaugusel kaldast ümber väiksem paat, kus olid mees ja naine.

Topu sadamas oli kohal Haapsalu päästekomando kahe autoga ja Risti komando. Lisaks kiirabi, politsei ja politsei Charlie kopter.

„Kannatanud leidsid merelt Haapsalu päästekomando jetti meeskond. Kannatanute leidmisel mängi palju rolli maapealse päästjate juhendajate, kes märkas väga kaugel merel võimalike kannatanuid,” ütles Hiiu- ja Läänemaa päästepiirkonna juht Hannes Aasma.

Merel oli nii päästjad jettiga kui ka Lääne-Eesti vabatahtlikku reservpäästerühma (Lääne RPR) vabatahtlikud merepäästjad. Maal olnud päästjad vaatasid päästeauto katuselt binokliga ning juhendasid merepäästjaid, et need kannatanud leiaksid. „Leidsid kannatanud meie juhiste järgi üles,” ütles pääste operatiivjuht Janno Osa.

PPA merevalvekeskus kaasas otsingutesse ka reisiparvlaev Tiiu, sest kahe kannatanu seisund oli väga halb.

Reisiparvlaev Tiiu ja nende operatiivvalve paadi meeskond leidis esimesena sündmuskoha ning võtsid oma paati vees olnud mehe ja naise.

„Tegemist oli väga tõsise juhtumiga kus kahe inimese elu oli väga suures ohus,” ütles Aasma. „Ühisele heale koostööle leiti parim võimalus kuidas kannatanud kaldele toimetada.”

Inimesed viidi Rohuküla sadamasse, kus ootas kaks kiirabiautot, kes kannatanud haiglasse toimetas.

„Kannatanud on kätte saadud,” ütles Osa sündmuskohal Topu sadamas. „Aktiivne sündmus on läbi. Nüüd peab vaatama, mis paadist saab.” Ümber läinud paadi pukseeris neljapäeva õhtul Topu sadamasse Lääne RPRi alus.

Õnnetusse sattunud inimesed päästevarustust ei kandnud.

Politsei- ja piirivalveameti merevalvekeskuse juht Aleksandr Lind ütles, et enne navigatsioonihooaja algust tuleb kriitilise pilguga üle vaadata oma paadi tehniline seisukord, samuti on oluline kanda paadiga sõites päästevarustust. „Kindlasti on kõige turvalisem, kui veekogule minnes on päästevarustus inimesel seljas, paadist ei pruugi seda õnnetuse korral piisavalt kiiresti kätte saada,“ rääkis Lind.

Malle-Liisa Raigla fotod