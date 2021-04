Läänemaale lisandus üheksa koroonaviirusega nakatunut

Ööpäeva jooksul analüüsiti 73 läänlase koroonaproovi, millest üheksa ehk 12,33% osutus positiivseks.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 582,1. Viimati oli haigestumuse näit sama madal 2. märtsil.

Eestis keskmiselt on 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta 727,5. Kõrgeim on haigestumine Harjumaal, kus näit on 941,1. Läänemaast kõrgem on haigestumine veel Raplamaal (907,4), Ida-Virumaal (780,6) ja Lääne-Virumaal (688,1)

Üle Eesti analüüsiti ööpäevaga 5598 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 638 ehk 11,4% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 382 inimesel. 302 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 71, Raplamaale 24, Tartu- ja Viljandimaale 23, Pärnumaale 21, ja Lääne-Virumaale 20 uut positiivset testi. Saare- ja Läänemaale lisandus 9, Võrumaale 7, Jõgeva- ja Järvamaale 6, Hiiumaale 5, Valgamaale 4 ja Põlvamaale 2 uut nakkusjuhtu. 26 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Haiglaravi vajab 558 patsienti.

Ööpäeva jooksul manustati 1920 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 260 797 inimesele, kellest 75 265 on saanud mõlemad doosid.

Läänemaal sai eile vaktsiinidoosi 163 inimest. Neist esimese doosi sai 110 inimest ja teise doosi 53 inimest. Läänemaal on kahe doosiga vaktsineerituid 2135, vaktsineerimiskuur on pooleli 3520 läänlasel.