Puise ninal on paarimeetrised jäävallid

Viimane suur sula ning nädalavahetuse tormine ilm tegi Väinamere suures osaks klaariks. Läänekaarte tuuled puhusid mitmele poole randadesse kõrgeid jäävalle. Lahtise mere piir on nädalavahetusega nihkunud juba Rukkirahust Rohuküla sadama poole. Matsalu laht on seni veel jääs.

Puise nina ja Kakrarahude vahelisel madalikul on paarimeetrised jäävallid. „Vastu maja õnneks ei tulnud, jäi seekord üsna kaugele,” ütles Puise Nina talu perenaine Leili Jõgisoo. „Kui meie tornist vaadata, siis on hästi näha,” soovitas peretütar Piret Nõmmik.

Just praegu on hüljeste – nii viigrite kui ka hallhüljeste – poegimisaja tipphetk. Viigritele on stabiilne jää ülitähtis, nad otsivad rüsijäävalle ja teevad sinna oma poegimiskoopad. Viigritele on kõige tähtsam, et jää püsiks märtsi lõpuni. Rannas olevad hülgepojad inimese abi ei vaja.