Urmas Sukles: me oleme sõjas ja see sõda on nähtamatu vaenlasega

Haapsalu linnapea Urmas Sukles kirjutas sotsiaalmeedias, et koroonaviiruses on nähtamatu vaenlane, kellesse ei tohi nõrgalt suhtuda.

“Meil on sõda viirusega, ütles “Ringvaate” saates Eesti kiirabi peaarst Raul Adlas. Eelmine aasta oli viiruserindel Eestis ja Haapsalus/Läänemaal suhteliselt rahulik, välja arvatud olukord Saaremaal. Täna oleme jõudnud situatsiooni, kus haiglates olevate inimeste kui ka meie seast lahkunute arvud on võrreldes eelmise aastaga kordades suuremad.

Neljapäeval läheb Eesti jälle lukku. On ka viimane aeg. Kriisis tuleb vastu võtta konkreetsed otsused ja enam venitada aega ei ole, sest viirus on väga, väga ohtlikult tunginud Eestimaale.

Kui eelmisel aastal oli Läänemaa ja Haapsalu üks hoitumaid piirkondi, siis praegu oleme nii öelda piiri peal, me saame hakkama, on üksikud kolded, aga veel ei ole viirus meie ellu tapvalt tunginud.

Mul on teile, head Haapsalu ja Läänemaa inimesed, suur palve.

Me oleme sõjas ja see sõda on nähtamatu vaenlasega, kes võib olla igal pool ja selleks, et see vaenlane ei saaks meist võitu, peame me ründama teda ja ta kahjutuks tegema! Meie relvad on maskid meie hingamisteede ees, desovahendid meie kätel, distantsi hoidmine teistest inimestest ning vaktsineerimine!

Meid ootab ees minimaalselt 1-2 väga keerulist kuud, aga kui me suhtume oma vaenlasesse, viirusesse lõdvalt, siis ei taha isegi mõelda, mida halba võib veel meiega juhtuda ja kui pikaks võib eriline olukord venida!

Loodan, et vaktsineerimisega saame kiirelt järje peale, sest see on meie tugev relv vaenlase vastu!

Soovin teile/meile head tervist,kannatlikkkust ning kiiret võitu viiruse üle!” kirjutas Sukles.