Keeletark: 24. veebruar 2021 – presidendi võstuta

Meie üks suurimaid keeleuuendajaid Johannes Aavik on loonud palju sõnu, näiteks õõv, uje, selmet, sulnis, lüümus. Tähelepanuväärne on, et nii mõnigi neist on populaarseks saanud palju hiljem. Siinkohal on heaks näiteks meede (abinõu), mis on küll algselt Aaviku välja mõeldud, kuid selle ristiisaks on peetud hoopis Jaan Krossi. Sõnaloomes pööratakse pilk ikka ja jälle Aaviku poole.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!