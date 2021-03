Kärdla riigimaja arhitektuurivõistluse võitsid Karisma arhitektid

Kärdla riigi- ja kohtumaja arhitektuurivõistlusele esitatud 19 ideekavandist valiti võitjaks Karisma arhitektide ideekavand “Pruht”, mis hiiu keeles tähistab võimalust või ruumi. 3,7 miljonit eurot maksev hoone on plaanis avada 2023. aastal.

Tulevane riigi- ja kohtumaja kavandatakse aadressile Hiiu tänav 1a koos ümbritseva avaliku ala turupaviljoniga. Žürii esimees Mihkel Mäger ütles, et Kärdla riigi- ja kohtumajast saab Eesti esimene pilootprojekt, kuhu luuakse asutuste ülene ühistöökeskkond.

“Kärdla riigimaja asutuste töötajatel on võimalus tööle asuda ühises kaasaegses tööruumis. Kuna paljudel asutustel on saarel tööl vaid üks ametnik, on seega mõistlikum rajada paindlikumad tööruumid, et tagada kaasaegne ja funktsionaalne ruumikasutus,” ütles Mäger pressiteates.

Arhitektuurivõistluse võitis arhitektuuribõroo Karisma arhitektid. Karisma arhitektid on 2008. aastal nelja noore arhitekti poolt asutatud Eesti arhitektuuribüroo. Nende võistlustöö kannmad peralkirja “Pruht”, mis hiiu keeli tähendab ruumi või võimalust.

Võidutöö autoriteks on Kai Süda, Risto Parve, Heldi Jürisoo, Marju Tammik ja Mait Väljas.

Karisma arhitektid on projekteerinud näiteks Kuressaare ametikooli hoone, Tartu Loodusmaja, Eesti Nukuteatri juurdeehituse, Kuressaare Pargi lasteaia, Mustamäe Maarja Magdaleena kiriku, Türi põhikooli ja spordihoone, Saaremaa ühisgümnaasiumi, Kadrioru pargi aednikemaja ja palju muud.

Arhitektuurivõistluse teine koht läks ideekavandile “Foorum”, mille esitas võistlusele Arhitekt Must ning autoriteks on Alvin Järving, Ott Alver, Mari Rass, Lill Volmer, Lisett Laurimäe ja Katrin Vilberg.

Kolmanda koha saavutas ideekavand “Kannel”, autoriteks Tuomas Martinsaari, Paul Thynell, Mihkel Raev ja Janne Hovi arhitektuuribüroost inphysica technology ja Opus Architecture.

Ergutuspreemia võitsid ideekavandid “Auster”, autoriks Kristel Niisuke ja Koit Ojaliiv arhitektuuribüroodest Nikita Atikin ja Kuu arhitektid ning “Vint” arhitektuuribüroost Dagopen, autoriteks Anna Solts, Saamuel Rammo, Jaan Kuusemets, Erko Luhaaru ja Allar Esko.

Žüriisse kuulusid esimees Mihkel Mäger Riigi Kinnisvarast, Silver Salla rahandusministeeriumist, Kaire Nõmm Hiiumaa vallavalitsusest, ning Maarja Kask, Tiit Trummal ning Veronika Valk-Siska Eesti Arhitektide Liidust.

Kärdla riigimajja on planeeritud luua 76 töökohta, sealhulgas kuus kaugtöökohta.

Arhitektuurivõistluse korraldas Riigi Kinnisvara koostöös Hiiumaa vallavalitsuse ning Eesti Arhitektide Liiduga.

Ideekonkursi preemiafond oli kokku 22 000 eurot.

Koostöös rahandusministeeriumiga rajatakse Eestisse 18 riigimaja 13 erinevas maakonnas. Riigimajad valmivad aastaks 2026.

Fotod: kuvatõmmised auhinnatseremoonia videoülekandest