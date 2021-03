Ilm läheb jahedamaks

Eesti jääb Põhja-Venemaalt ulatuva madalrõhuala ning Lääne- ja Kesk-Euroopat katva kõrgrõhuala piirile. Kevadine päike soojendab õhku, kuid puhanguline tuul segab seda nautimast.

Teisipäeval on Eestis selge, vaid hommikupoolikul on Lõuna-Eestis pilvisem ja kohati võib veel vihma ja lörtsi sadada. Puhub loodetuul 5-10, puhanguti kuni 15 m/s, õhtul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on +2 kuni +7 kraadi.

Läänemaal on homme selge ilm. Puhub loodetuul 5-10, puhanguti kuni 15 m/s, õhtul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on +4 kuni +6 kraadi.

Ööl vastu kolmapäeva on Läänemaal kuni kaks kraadi külma, päeval 4-7 kraadi sooja. Neljapäeval hakkab temperatuur langema – öösel on -1 kuni +2 kraadi, päeval -2 kuni +1 kraadi. Ööl vastu reedet on Läänemaal oodata kuni kuus kraadi külma, päeval tuleb kuni kolm külmakraadi. Ka ööl vastu laupäeva on oodata kuni seitse kraadi külma, päeval läheb soojemaks ja õhusoe jääb null kraadi ja kahe soojakraadi vahele.