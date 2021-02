Iga kuues testitud läänlane kannab koroonaviirust

See nädal on Läänemaale toonud 38 uut koroonaviirusega nakatunut. Testitud on 241 läänlast ehk positiivsete testide osakaal on sel nädalal olnud Läänemaal 15,77%.

Kolmapäeval ja reedel lisandus kümme nakatunut, teisipäeval ja neljapäeval kaheksa ning esmaspäeval kaks.

Koroonaviiruse reovee seireuuringu järgi jätkub suur nakatumine ka järgmisel nädalal üle kogu Eesti. Kui nädala eest oli Haapsalu märgitud kollasega ehk reovee järgi oli viirust Haapsalus mõõdukalt, siis sel nädalal on Haapsalu värvunud punaseks ehk viirust on reovees palju.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 372, mis on Eesti maakondadest madalaim näitaja. Näidult järgneb Läänemaale Põlvamaa (454) ja Viljandimaa (468). Kolmes maakonnas on näit üle 1000 – Ida-Virumaal (1048), Harjumaal (1091) ja Saaremaal (1496). Eestis keskmiselt on viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta 887,75.

Reede hommikul vajas haiglaravi 510 patsienti, neist oli Läänemaa haiglas üheksa patsienti. Reede pärastlõunal vajas haiglaravi veel üks patsient.

Reede hommikuks oli Läänemaal vaktsineerimine lõpetatud 675 inimesel, vähemalt ühe doosi on saanud 1232 inimest.