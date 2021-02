Teatrid ja kinod peavad uksed sulgema, koolid on distantsõppel märtsi lõpuni

Valitsus otsustas pikendada kehtivadi piiranguid märtsi lõpuni, lisaks peavad söögikohad uksed sulgema kell 18, kinod ja teatrid pannakse kinni ning kaubanduskeskused kehtestavad ise täiendavad piirangud.

Peaminister Kaja Kallas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et koroonaviiruse levik on endiselt väga kõrge. „Peame murdma nakatumisahelad,” sõnas Kallas. „Seetõttu oleme sunnitud kehtestama uusi piiranguid,” ütles peaminister ja lisas, et uute piirangute kehtestamine on möödapääsmatud.

Kallase sõnul otsustas valitsus teadusnõukogu ettepanekul pikendada koole puudutavaid piiranguid märtsi lõpuni. See tähendab, et 1.-4. klassid jäävad endiselt kontaktõppele, vanemad klassid jätkavad kaugõppes.

Sportimine on siseruumides lubatud ainult individuaaltreeninguna. Välistingimustes jäävad senised kehtima piirangud.

Kallase sõnul peatab valitsus siseruumides avalike ürituste korraldamise. See tähendab, et märtsi lõpuni sulgevad uksed kinod, teatrid, spad, saunad, veekeskused ja ujulad ning korraldada ei tohi konverentse. Välitingimustes on lubatud üritusi korraldada kuni kümneliikmelistele gruppidele.

Toitlustuskohad peavad uksed sulgema kell 18, kehtib 2 pluss 2 reegel ning 50 protsendi täituvuse nõue. Kaasamüük jääb lubatuks.

Kallase sõnul on kaubanduskeskused esitanud valitsusele oma ettepanekud enesekontrolliks. keskused on lubanud välja lülitada wifi, võtta tööle täiendavalt turvatöötajaid, viia ära istumiskohad, lõpetada degusteerimised.

Uued piirangud:

Üldhariduskoolides, kutsekoolides ja kõrgkoolides jätkub kuni märtsi lõpuni distantsõpe. Piirangut ei kohaldata üldhariduskoolide 1.–4. klassi õpilastele, samuti hariduslike tugiteenuste ja konsultatsioonide osutamisele.

Avalike ürituste korraldamise siseruumides on keelatud, sealhulgas ei ole alates märtsist neli nädalat lubatud kinoseansid, kontserdid, teatrietendused ja konverentsid. Spaad, saunad, veekeskused ja ujulad jäävad kinni, lubatud on sportimine individuaaltegevusena.

Välitingimustes on avalikud üritused ja avalikud koosolekud lubatud, kui on tagatud osalejate arv kuni 10 inimest rühmas ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega. Avalikke üritusi ei tohi korraldada ajavahemikus kella 22.00-st kuni 06.00-ni.

Toitlustuskohad peavad kohapeal teeninduseks sulgema uksed õhtul kella 18-st, kehtib 2+2 reegel ning 50% täituvuse nõue.