Galerii: kultuurikeskuses saab kahe päevaga vaktsiinisüsti 332 inimest

Täna algas Haapsalu kultuurikeskuses õpetajate, päästjate, politseinike ja vabatahtlike koroonavaktsineerimine.

Täna keskpäevaks oli vaktsiinisüsti saanud 57 inimest. Vakstineerimisele tulid kohale kõik, kes ennast täna hommikuks registreerinud olid.

Haapsalu algkooli direktor Malle Õiglas ütles, et torge oli nii väike, et ei tundnudki seda. „Ma olin algusest peale kindel, et lasen ennast vaktsineerida kohe kui saab,” ütles Õiglas.

Tema sõnul lasevad vaktsineerida enamik kooli õpetajaid.

Seda, et torget polnud tundagi kinnitas ka psühholoog Kirsi Rank. „Ärevus on ikka naktukene, mis nüüd saab,” ütles Rank.

Rank ütles, et vaktsineerimine on üks nendest asjadest, mida ta saab teha, et ühiskond taas normaliseeruks. „Kõik on sellest koroonast väsinud,” ütles Rank.

Läänemaa ühisgümnaasiumi õpetaja Renata Lukk ütles pärast vaktsineerimist, et tunne on tal väga hea. „Hetkel ei tunne ühtegi kõrvaltoimet, võib-olla need avalduvad hiljem,” ütles Lukk.

Lukk rääkis, et oli vaktsineerimisega kohe nõus, sest oma töö tõttu puutub ta kokku paljude inimestega ja on ka reisimishuviline. „See võib reisimise lihtsamaks teha,” ütles Lukk.

Kahel päeval vaktsineerib Qvalitase arstibrigaad Haapsalu kultuurikeskuses 332 inimest. Kaitsesüstimisele on vaktsineeritavad kutsutud iga kahe minuti tagant. Pärast vaktsiinisüsti peavad inimesed 15 minutit ootama, seejärel võivad lahkuda.

Malle-Liisa Raigla