Andres Ammase stipendiumi saab loodusemees Marko Valker

Täna, Andres Ammase 59. sünniaastapäeval kuulutas Eesti rahvuskultuuri fondi juurde loodud Andres Ammase fond välja tänavused stipendiumid. Koroonaviiruse laialdase leviku tõttu lükkub stipendiumide pidulik üleandmine 13. juulile.

Kolmanda Andres Ammase stipendiumi saab Haapsalu lähedal Saunjas tegutseva Silma õpikoja loodusõppe juhendaja Marko Valker.

Marko Valkeri eestvedamisel on 2009. aastal asutatud Silma õpikojast saanud üks peamisi loodushariduse andjaid Läänemaal. Tartu ülikooli loodusainete õpetajana lõpetanud Valkeril on oskus oma vaiksel ja tagasihoidlikul moel panna nii lapsi kui ka täiskasvanuid loodusest aru saama ja loodust armastama.

Silma õpikoja korraldatavad laagrid igas vanuses lastele on nii populaarsed, et kohati on sinna keeruline kohta saada. Lapsed, kes korra laagris käinud, kipuvad sinna ikka ja jälle tagasi. Lisaks laagritele korraldab Silma õpikoda nädalavahetustel eri teemadel matku, kuhu on oodatud terved pered. Valker on alati valmis oma teadmisi ka laiemalt jagama.

Andres Ammase stipendiumiga soovivad tema sõbrad, fondi algatajad meelde tuletada, kui suur on igaühe roll meie ühise elu ilusamaks, väärtuslikumaks muutmisel. Just seda tõestas ka Andres Ammas oma mitmekülgse Haapsalule, Läänemaale ja vabale Eestile pühendatud eluga.

Sel aastal lükkub stipendiumite üleandmine 13. juulile, mil on Anneli ja Andres Ammase asutatud ajalehe Lääne Elu sünnipäev.

Andres Ammase fondi stipendiumi laureaadid