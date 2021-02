Kasvav nakatunute arv võib peagi piirata plaanilist ravi

Viimase nädala koroonaviirusega nakatumine on taas kasvamas ja haiglates on vajadus koroonahaigetele mõeldud voodikohtade tõusmas.

Regionaalhaigla on taas valmis Covid-voodikohtade arvu suurendama, kuid sellega kaasneb kasvava nakkuskoormuse taustal taas plaanilise ravi piiramine.

Regionaalhaigla juhatuse liikme, ülemarsti Peep Talvingu sõnul on haigla valmis avama täiendavaid voodikohti Covid-patsientide raviks. „Personali puuduse tõttu toimub voodite ümberprofileerimine plaanilise ravi arvelt,” ütles Talving. „Covid-voodikohad vajavad tavatööga võrreldes topelt personali.”

Regionaalhaiglas oli neljapäeval 39 Covid-patsienti, kellest üheksa oli kolmanda astme intensiivravil ja seitse juhitaval hingamisel. Plaaniline ravi on piiratud 10 protsenti karantiinis osakondade tõttu. „Suudame hetkel koos keskhaiglate ja üldhaiglatega tagada ravivõimekuse nii Covid-diagnoosiga kui muude diagnoosidega haigetele, aga kasvava nakkuskoormuse foonil hakkab plaaniline ravi taas piirduma,” ütles Talving.

Voodikohtade arv on dünaamiline ja seda muudetakse vastavalt vajadusele. Hetkel on regionaalhaiglas 26 üldpalati voodikohta, intensiivravis on koroonapatsientidele 17 ravikohta. Ka on regionaalhaiglas koroonaosakond psühhiaatrilistele patsientidele, kelle jaoks on avatud 20 voodikohta. Lisaks võtab Covid-patsiente vastu erakorralise meditsiini osakond. Tänase Covid-juhtrühma otsusega avati kolm täiendavat intensiivravi voodikohta. Juhtrühm vaatab igapäevaselt üle ja tasakaalustab vastavalt vajadusele plaanilise ja pandeemilise ravi võimekusi.

Regionaalhaigla kutsub koos kõigi meedikutega Eesti rahvast üles järgima kõiki nakkuskontrolli juhiseid ja Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatuid piiranguid. „Ainult koos saame hoida tervishoiusüsteemi toimimas ja elu väljaspool haiglaid avatuna,” lisas Talving.