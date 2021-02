Risti kool KUMUs: igal medalil on kaks külge

Risti kooli vanemate klasside õpilased lõpetasid traditsioonilise, tänavu Egiptuse-teemalise kultuurinädala külaskäiguga Tallinna KUMU Egiptuse näitusele.

Põnevil, kuid siiski veidi kõhedust tundes siseneme Risti põhikooli õpilastega KUMU Egiptuse-näituse saali. „Egiptuse hiilgus. Niiluse oru kunst” – sellist pealkirja kannab näitus ja ees ootav muuseumitund.

Eesti esimesel Vana-Egiptuse kunsti suurnäitusel on eksponeeritud tuhandete aastate vanused esemed ühest maailma olulisemast Vana-Egiptuse kollektsioonist – Museo Egiziost (Egiptuse Muuseum) Itaalias Torinos. Kumu kunstimuuseumi näitusega samal ajal on Egiptuse Muuseumi aarded eksponeeritud ka Amos Rexi kunstimuuseumis Helsingis. Kolme muuseumi mastaapne ühisprojekt on ainukordne võimalus avastada Vana-Egiptuse muistset maailma kaugele reisimata.

Kumu näitusel on väljas 200 eset vaaraodemaa rikkalikust pärandist. Nende seas on sarkofaagid, muumiad, maagilised amuletid, eri hauapanused ja skulptuurid. Ühelt poolt räägivad esemed vana egiptlase maailmast, teisalt on igaüks omaette kunstiteos.

Nõnda on tutvustatud näitust KUMU veebilehel ja just selles tutvustuses toodud faktid on meie põnevil-kõhevil oleku peapõhjuseks. Kohe-kohe selgus, et mitte asjata.

Näitust ja Vana-Egiptuse kultuuri ning usundit tutvustav muuseumitund pakkus enneolematut elamust. Nägime aukartust äratavalt – tuhandeid aastaid – vanu eksponaate. Saime teada, et nii vanad esemed ei talu valgust ja seetõttu on näitusesaalis väga hämar. See lisas põnevust ning aitas mõtteis teha ajarännaku väga kaugesse minevikku – Egiptuse muumiate, sarkofaagide ja hauatagusesse maailma uskuva kultuuri aega.

Egiptus ja selle kultuur kuulub õppekavas kuuenda klassi ajalookursusesse. Muuseumitundi külastasime aga nii kuuenda-seitsmenda kui ka kaheksanda-üheksanda klassi õpilastega. Kuues klass sai palju uusi teadmisi, ülejäänud aga juba ununema kippuvat üle korrata ja taaselustada.

KUMU külastus oli „kirsiks tordil” iga-aastasele kultuurinädalale, mille teema oligi seekord Egiptus.

Kui vanemate klasside õpilased veetsid muusemitunni KUMU-s, siis kõik nooremad klassid said osa KUMU veebitundidest „Vana-Egiptuse aarded” ja „Maagiline ja maine Vana-Egiptus”. Kogu kool sai kuulata-vaadata kooli hoolekogu esimehe Sven Kösteri Egiptuse-reisi muljeid ja seal tehtud fotosid-videosid.

Videosilla vahendusel saime suhelda juba viisteist aastat Egiptuses elanud ja seal pere loonud eestlannaga. Nii õnnestus palju teada saada ka tänase Egiptuse eluolust.

Nagu ikka, haaras kultuurinädal tegevusse kogu kooli. Õpetajad said juhendada, õpilased tegutseda.

1. klass joonistas ja meisterdas, teemaks püramiidid ja kaamelid, korallid ja Punase mere elurikkus. 2. klass tegi ettekande püramiididest, 3. klass esitas Egiptuse muinasjutte, 4.klass tegi ettekande Egiptuse kunstist, 5. ja 6. klass esitas ülevaate Egiptuse kliima, looduse ja loomade kohta.

7. klass uuris Egiptuse toidukultuuri, valmistas Egiptuse köögile omaseid maiustusi ja pakkus neid kogu koolile, 8. klass esitas Egiptuse rahvatantse ning tutvustas sealset muusikat ja rahvuspille ning

9. klass tutvustas Egiptuse religiooni.

Spordisaalis mängiti Egiptusest pärit sportmänge ja kooli sööklas pakuti egiptuse roogi, tantsuvahetundki oli Egiptuse-hõnguline.

Oli meeleolukas, hariv ja põnevust täis nädal. Ja ehkki kultuurinädal on Risti põhikooli ammune tava, pole see varem nõnda palju majast välja viinud ning nii erinevaid kohti ja tegevusi hõlmanud. Suur osa selles on tänasel erilisel olukorral. Koroona-viiruse hirmus järgime haridusministeeriumi juhiseid: hajutada, õppekorraldust mitmekesistada, viia õppetööd läbi grupiti jms. Eestimaa muuseumid on siin koolidele tänuväärselt „õla alla pannud”, pakkudes eri haridusprogramme ja muuseumitunde nii veebis kui ka muuseumis kohapeal.

Nõnda siis on igal medalil ikka kaks külge: ühelt poolt manitsused ja viirustest hoidumise valvsus, teisalt vajadus õppetööd teisiti korraldada ning sellekaudu mitmekesistada ja avardada.

Aitäh kõigile, kes kultuurinädala õnnestumisele kaasa aitasid, sealhulgas lastevanematele Anne Tilgerile ja Andre Ojale, kes õpilaste KUMU-sse transportimisel abiks olid, ning hoolekogu esimehele Sven Kösterile, kes panustas kultuurinädala sisusse.

Tiina Puusalu

Risti põhikooli direktor