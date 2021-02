Galerii: vabariigi aastapäeva tähistamine algas Martnast, hiidlased alustavad homme

Vabariigi aastapäeva tähistamine algas Läänemaal juba täna Martnas.

„Meil on aastapäeva tähistatud tavapärasest erineval ajal sellepärast, et ka kooliõpilased saaksid sellest osa võtta,” nentis kaitseliidu Risti malevkonna pealik, Martna kandi mees Hardi Rehkalt. Järgmisel nädalal on õpilased juba koolivaheajal.

Martna kirikus pidas kirikuõpetaja Küllike Valk vabariigi 103. aastapäeva puhuks jumalateenistuse. Lauldi Eesti hümni, Martna põhikooli 4. klassi õpilane Mia Malvis luges luuletuse ning Rehkalt pidas pidupäevakõne.

Küllike Valk kutsus aastapäeva tähistama tulnud seltskonna Vabadussõja mälestussamba juurde, et asetada sinna mälestuspärjad ja -küünlad. “Mõtleme, et nende ohver ei ole olnud asjatu, me oleme tänulikud nendele, et täna me elame vabas oma riigis,” ütles Valk Vabadussõjas langenuid meenutades.

Martna Vabadussõja mälestussamba jalamile asetasid mälestuspärja ja -küünlad lasteaed, põhikool, Martna osavald ja Kaitseliit koos Naiskodukaitsega.

Hiidlased alustavad aasatpäeva tähistamisega homme, kui vallavolikogu esimees Aivar Viidk ja vallavanem Hergo Tasuja annavad südapäeval Kärdla keskväljakul üle tunnustused. Maakonna arengule oluliselt kaasa aidanud pikaajalise silmapaistva tegevuse ja isikliku eeskuju eest tunnustatakse Hiiu maakonna teenetemärgiga kolme inimest. Samuti antakse üle valla tänukirjad.

„Tänamine filmitakse üles ning on osa Eesti sünnipäevale pühendatud videoloost, mis linastub Hiiumaa valla Youtube’i kanalil 24. veebruaril kell 12. Videot saab hiljem ka järele vaadata. Seega on sündmusest võimalik ka kaugteel osa saada. Kohale tulles tuleb kanda maski ja hoida distantsi,” ütles valla avalike suhete spetsialist Liina Siniveer.

Hiiumaal algab Eesti sünnipäev 24. veebruaril kell 7.39 Kärdla keskväljakul piduliku lipuheiskamisega.

Kell 12 avalikustatakse Hiiumaa valla Youtube’i kanalil Eesti vabariigi sünnipäevale pühendatud videolugu. „Videoloos astuvad üles lauljad, tantsijad, pillimängijad üle Hiiumaa ja ka Hiiumaa valla selleaastased tunnustatud,” ütles Siniveer.

24. veebruaril on üle Hiiumaa veel võimalusi pidustustest osa saada: kell 12 algab Kõrgessaare vaba aja keskuse eest Eesti vabariigi aastapäeva matk; kell 13 Eesti hümni ühislaulmine hümni sõnade sünnikohas Reigi pastoraadis; kaitseliit asetab pärjad Poisi juurde, kogunetakse kl 10.45.

Hiidlased on, nagu ikka vabariigi tähtpäevi Kärdla kiriku juures asuva mälestusmärgi ehk Poisi juures tähistanud. Hukkunud hiidlaste mälestusmärk, mida hellitavalt Poisiks kutsutakse, on pühendatud kõigile Hiiumaalt pärit sõduritele, kes hukkusid Teises maailmasõjas ning seda sõltumata, mis poolel keegi võitles.

Läänemaal tähistatakse järgmisena aastapäeva 23. veebruaril Nõva mälestussamba juures.

Eesti Vabariik 103

Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistamise tseremooniad Kaitseliidu Lääne maleva haldusalal.

Kaitseliidu Lääne maleva, Naiskodukaitse Lääne ringkonna, Noorte Kotkaste Lääne maleva ja Kodutütarde Lääne ringkonna liikmed osalevad Eesti vabariigi aastapäeva tähistamise sündmustel ja asetavad Vabadussõja mälestussammastele mälestuspärjad ja –küünlad.

19. veebruaril

kell 11.30Martna Vabadussõja mälestussamba juures

23. veebruaril

kell 12 Nõva Vabadussõja mälestussamba juures

24. veebruaril

kell 7.30 pidulik lipuheiskamine Noarootsi vallamaja ees, kell 9.00 pärgade asetamine Noarootsi Vabadussõja mälestussamba juures

kell 7.44 pidulik lipuheiskamine Kärdla keskväljakul

kell 10 Lihula Vabadussõja mälestussamba juures

kell 12 Läänlaste Vabadussõja mälestussamba juures Haapsalu lipuväljakul

kell 12 Kullamaa Vabadussõja mälestussamba juures

kell 12 Vormsi Vabadussõja mälestussamba juures

kell 17 Lääne-Nigula Vabadussõja mälestussamba juures

Fotod: Urmas Lauri