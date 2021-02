Valitsus saadab koolid nädalaks kaugõppele

Valitsus otsustas koroonaviiruse leviku piiramiseks saata koolid pärast vaheaega nädalaks distantsõppega ning sulgeda kaheks nädalaks veekeskused.

Peaminister Kaja Kallas sõnas neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et valitsus on sunnitud rakendama piirangud, et nakatumisnäitajad allapoole tuua. “Püüme piiranguid rakendada seal, kus oht viirust levitada kõige suurem,” ütles Kallas.

“Koolivaheaja nädalast sõltub see, kas suudame nakatumisahelda läbi lõigata,” ütles Kallas.

Valitsus otsustas, et koolid jäävad pärast koolivahega distantsõppele. Samas algkooli õpilased jätkavad kontaktõppel. Ka hariduslike erivajadustega lapsed jätkavad kontaktõppel.

Spaad ja veekeskused on suletakse kaheks nädalaks.

Valitsus otsustas piirata ka huvitegevust ning sportimist. Järgmise kahe nädala jooksul ei ole lubatud rühmatrennide läbiviimine, individuaalsed treeningud on lubatud. Huvitegevus on lubatud 1-4 klasside õpilastel juhul, kui rühma kuuluvad samad lapsed, kes on koos ühes klassis.

Valitsus otsustas piirata ka avalikel üritustel osalejate arvu 200 inimesele ning korraldaja peab tagama hajutatuse ning 50-protsendilise täituvuse nõude. Statsionaarsete istekohtadega üritustele jäävad kehtima senised piirangud.

Kinod ja teatrid jäävad endiselt avatuks, saalides tuleb tagada hajutatus ja maskikandmine. Ka toitlustuskohad jäävad avatuks, neil tuleb tagada 50-protsendilise hajutatuse nõue.