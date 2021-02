Kullamaa koolis tuleb tordioksjon

Kullamaa keskkool korraldab 15. veebruaril kooliõuel tordioksjoni, kus enampakkumisel müüakse maha vähemalt tosin torti.

Kullamaa kooli huvijuht Pirja Laanemets ütles, et tordi paneb välja iga klass, nii et 12 torti on kindel, aga mõnikord tuleb ka väljastpoolt lisa – näiteks tulevad oma tortidega enampakkumisele õpetajad. Iga klass ka ostab oksjonilt tordi. „Mõni tahab iseenda torti tagasi osta,” ütles Laanemets. Oksjonist võtavad tihtipeale osa ka ümbruskonna elanikud. Tortide alghind – see on kõikidel ühesugune – pole veel kokku lepitud.

Lõpphinnaks kujuneb tavaliselt 15–20 eurot.

Tordioksjonid on Kullamaa kooli traditsioon, seekordne on juba kümnes. Oksjoni tulu läheb heategevuseks. Seekord annetatakse see MTÜ-le Gabrieli Loomade Elu – see on enamjaolt kasside, aga ka teiste loomade varjupaik.