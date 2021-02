Lihula kooli nakatunute hulk kahekordistus

Kui nädala alguses oli Lihula gümnaasiumis koroonaviirusega nakatunuid kümmekond, siis kolmapäevaks oli nende hulk kahekordistunud – iga päev on toonud koroonapositiivseid juurde.

„Nakatunud on üle 20 õpilase,” ütles Lihula gümnaasiumi direktor Siret Kesküla kolmapäeval. Kesküla sõnul ei levi nakkus teatud kindlates klassides. „Nakatunuid on igas vanuses,” ütles Kesküla. Koroonapositiivse proovi oli kolmapäevaks andnud ka kolm õpetajat.

„Tundub, et me ei pääse tuleval nädalal kooli,” ütles Kesküla. Lihula gümnaasium jäi osaliselt koduõppele eelmise nädala keskel, kui positiivse koroonaproovi oli andnud üks õpetaja. Edasi nakatus koroonaviirusega kaks õpilast ja reedest jäi terve kool koju. Esialgu oli lootus, et lapsed pääsevad kooli 15. veebruaril. Enam seda lootust ei ole.

Teisipäeval hakkasid õpetajad proove andma. „Eile käisid, täna käivad, homme lähevad,” ütles Kesküla kolmapäeval. Ise läheb ta koroonaproovi andma reedel.

Lihula kooli jaoks on see sel kooliaastal juba kolmas kord koduõppel olla. Esimest korda juhtus see novembris, detsembris läksid valitsuse korraldusel kõik Eesti koolid distantsõppele.