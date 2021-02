Juhtkiri: koroonapandeemia pole lõppenud

Koolides kasvas koroonaviirusega nakatumine viimase nädalaga peaaegu kaks korda. Kui seni oli Eestis 15 kollet, siis nüüd on koolikoldeid 27. Haridusasutustest on saanud viiruse leviku allikas.

Hooldekodudes suurte kolletena levivale viirusele on aidanud piiri panna vaktsineerimine, niisamuti pidurdab see viiruse levikut haiglates. Kui vaktsineerimine jõuab õpetajateni, siis on lootust, et veel üks suur nakkuspump sulgub ning see lubab ühiskonnal tervikuna vabamalt hingata.

Läänemaa oma praegustes administratiivpiirides on üks väiksema nakatumisega maakondi riigis. Seevastu vanale Läänemaale jääv Lihula on üks rohkemate nakatunutega kohti. Läänemaa väikesest nakkuse levikust ei maksa end aga petta lasta, sest maakonnas elab vähe inimesi. Kui asustustihedus on väike, piisab vaid mõnest uuest haigest, et nakatumismäär statistiliselt taas tõuseks.

Koroonaviiruse leviku piiramisel on võtmeküsimus kohustuslikest ja soovituslikest piirangutest kinni pidamine. Iga inimese panus on tähtis. Kui töökoht on näiteks koolis või meditsiiniasutuses, siis tasub olla kaks või enam korda hoolikam. Üks peoõhtul nakatunud koolitöötaja võib viia viiruse oma töökohal kümnete inimesteni.

Eesti on koroonaga harjunud. Sel aastal on viiruse tagajärjel surnud rohkem inimesi kui terve eelmise aastaga, sellest hoolimata on suhtumine haiguse levikusse vaoshoitum ja inimesed rahulikumad. Kõigega harjutakse, ka haiguse ja surmaga ning piirangutega, mis takistavad igapäevast elu ning sotsiaalset suhtlemist.

Nii ongi kõige tähtsam püüda keerulises olukorras hakkama saada võimalikult väikeste kahjudega. Endiselt tuleb pesta käsi ja kanda avalikes siseruumides maski ning vähendada kohtumisi inimestega nii palju, kui vähegi võimalik. Muud võimalust ei ole, kui püüda hoida tuju hea ja julgustada neid, kel nina kipub norgu vajuma.