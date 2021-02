Politsei tabas suitsetava ja alkoholi tarvitava noore

Haapsalu politsei alustas möödunud nädalal Läänemaal 19 väärteomenetlust, millest 13 olid liiklusalased.

Lisaks sellele alustati üks väärtegu, sest alaealine tarvitas tubakatooteid ja üks väärteoasi selles, et alaealine tarbis alkoholi.

„Tuletan meelde, et alla 18-aastane ei tohi tarvitada ei tubakatooteid ega alkoholi sisaldavaid tooteid. Nähes suitsetavaid või joobes alaealisi on mõistlik teavitada sellest politseid, helistades häirekeskuse numbrile 112. Seda põhjusel, et sõltuvusaineid tarvitav nooruk on abivajav laps, kes võib lisaks pere toetusele vajada ka näiteks kooli ja lastekaitse abi, et suunata noort õigele teele ja ennast rohkem mitte kahjustama. Samas huvitab politseid alati ka see, kust ja kuidas alkohol või tubakatooted noore kätte jõudsid. Täiskasvanu, kes ostab või võimaldab alaealisel sõltuvsaineid osta, saab võtta vastutusele,” ütles Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanem Indrek Tohter.