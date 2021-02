Kelmid petsid läänlastelt välja tuhandeid eurosid

Möödunud nädalal alustas Haapsalu politsei kaks kriminaalmenetlust kelmuse paragrahvi alusel.

Piirkonnavanem Indrek Tohtri sõnul mõjutas ühel juhul kelm telefoni teel kannatanut nii, et kannatanu ise lubas paigaldada telefoniga helistanud inimesel oma arvutisse pahavara programmi, mis võimaldas juurdepääsu kannatanu andmetele, sealhulgas ka panga andmetele. Esialgsetel andmetel ulatub tekitatud kahju tuhandetesse eurodesse, täpne kahjusuma on selgitamisel.

Teisel juhul saadeti kannatanule „investeerija” poolt arvutisse link, mille avanemisel kannatanu ise sisestas enda ja oma pangakonto andmed. Sellisel moel peteti inimeselt välja ligi 2700 eurot.

Politsei palub olla tähelepanelik – igasuguste kiiret tulu lubavatesse investeerimispakkumistesse tuleb suhtuda äärmise ettevaatlikkusega. „Enne mingigi toimingu tegemist peaks aru pidama oma lähedastega või siis pangaga. Reeglina iga tehing nõuab osapoolte identifitseerimist ja see tähendab, et telefoni teel ei saa me kontrollida, et tegemist on just selle inimesega, kellena inimene end esitleb. Vajadusel saab alati aja maha võtta peale esimest kõnet ja enne järgmiste sammude tegemist uurida põhjalikult teenusepakkuja tausta,” ütles Tohter.