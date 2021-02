Laikmaa majamuuseum pakub suvist värvidemängu

Ants Laikmaa majamuuseumi uus fotonäitus pakub talvisetele külastajatele suviseid vaateid muuseumi ümbrusest ja mujalt Läänemaalt.

Väljas on kümmekond loodusfotot, mille autor on Tiiu Kammiste. Autor on valinud vaated, mida muuseumikülastajad Laikmaa pargis praegu ei näe, ja võibolla ei näe ka muul ajal. Näiteks on seal muuseumi kuulsad nastikud, keda on võimalik kohata kindlal ajal kevaditi.

„Üks foto on muuseumi ümbruse viiendast aastaajast – suurest üleujutusest, mida ei olegi võimalik enam näha, sest kraavid on korda tehtud ja üleujutust enam ei teki,” ütles Kammiste.

Teise poole näitusest moodustavad triibulised pildid – Niibi raba turbaviirud nagu rahvariideseelik, valgusmäng vee kohal, päikesest viiruliseks värvitud mets.

Fotod on tehtud aastal 2018–2019 ning kõik on siin ja seal ka varem näitustel olnud.