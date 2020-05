Tiiu Kammiste teeb juubeli puhul näituse

Teisipäevast näeb Haapsalu kunstikooli hoovigaleriis õpetaja ja hobifotograafi Tiiu Kammiste fotonäitust.

Kogu elu inglise keele õpetajana leiba teeninud Kammiste avastas enda jaoks pildistamise pensionieas ja nüüd näeb teda harva ilma fotoaparaadita ringi liikumas. Näitusele on jõudnud ligi 30 pilti.

„Natuke Haapsalut, natuke loodust, natuke inimesi,” ütles Kammiste.

Teiste hulgas on väljas ka neli aktifotot ja üks nurgake on teemal foto maaliks ja maal fotoks. Nimelt on Kärme Küüliku omanik Jaanus Kalm teinud maali ühe Kammiste pildi järgi ning on üles pildistatud Aapo Puki käe alla valminud Kammiste enda maal.

„Üks üllatus on ka,” lubas Kammiste.

Kammiste tunnistas, et oma piltide hulgast oli näituse tarbeks valikut teha raske: „Mul on õudselt palju pilte”.

Haapsalu-teema valis ta enda jaoks mõttega, et kingib pildid linnavalitsusele, kes neid omakorda külalistele saab kinkida.

Avatav näitus on Kammistel teine, esimest korda näitas ta oma fotosid 2014. aastal Kuke galeriis. „Tookord ütlesin, et enam ma näitusi ei tee, aga vanainimene läheb edevaks,” rääkis Kammiste. „Aga nüüd on küll viimane kord.”

Tegemist on juubelinäitusega, sest aprillis sai Kammiste 80aastaseks. Pidulikku avamist, kus klaase kokku lüüakse ja õnne soovitakse, Kammiste sõnul eriolukorra tõttu tulemas ei ole, kuid näitus jääb avatus mai lõpuni.