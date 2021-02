Galerii: naiskodukaitsjad avasid meenenäituse

Teisipäeval avas naiskodukaitse Haapsalu raamatukogu lugemissaalis meenenäituse „Säde ja Leegi”.

Peamiselt on näitusel naiskodukaitsjate meened pärast Eesti taasiseseisvumist. Naiskodukaitsjad ei lootnud saada näitusele meeneid esimese vabariigi aegadest, vaid plaanisid seda aega näitusel kajastada vaid pildimaterjalina. Sellegipoolest jõudsid näitusele tolleaegsed naiskodukaitse kümblusseep, barett, laulik ja serviis.

Näituse üks autoritest Tiina Leesik ütles, et kuigi serviis on näitusele tulnud siiski kaitseliidu staabist, on see märgiline. „Keegi on suutnud läbi raske ajaloo säilitada selliseid asju, mis oleks olnud kindel ühe otsa pilet Siberisse,” ütles Leesik.

Leesik loodab, et taoline naiskodukaitse serviisi kinkimise komme kunagi ka taaselustatakse. „Mis võiks ühele teenekale naiskodukaitsjale olla väärikam kingitus kui selline serviis,” ütles Leesik.

Kaitseliitlane Heiki Magnus ütles näituse avamisel, et näitus on nii suur, et ei mahtunud ära lugemissaalis olevatesse vitriinidesse. „See on akna pealsed, laealuse ja ka trepid enda kanda võtnud,” ütles Magnus.

Lugemissaali lae alla on üles pandud naiskodukaitse vihmavari, aknapealsetel on raamatuid ja helesinine naiskodukaitse vormikleit.

Vitriinides näeb erinevaid naiskodukaitse meeneid ja saadud autasusid. Kõrgeim autasu, mis on näitusel üleval on liiliaristi III klassi teenetemärk, mis on kõrgeim aumärk, mille Lääne ringkond on saanud.

Leesik soovitas vaadata aknalaual olevat raamatut, mis räägib loo Risti malevkonna lipu saamisest. „Eriliseks teeb selle see, et tegemist on esimese peale sõda naiskodukaitse käsitsi valmistatud lipuga. Ma ei tea, et ka pärast seda oleks rohkem lippe käsitsi valmistatud,” ütles Leesik.

Näitus on Haapsalus avatud 2. märtsini, Haapsalust edasi rändab näitus ka Lihulasse ja Hiiumaale.

Arvo Tarmula fotod