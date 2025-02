Leila külas valminud käsitöö särab aastapäeval üle Eesti

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 17

24. veebruaril on just naiskodukaitsjad need, kes löövad paraadid ja pidulikud rivistused särama. Naiste firmamärk on pilkupüüdvad kübarad, millest suurem osa on vormitud Läänemaal Leila külas.

Kübarameister Kati Ojaver on peakatteid vorminud nii Naiskodukaitsele kui ka Eesti presidendiprouadele. Tema õmmeldud doktori promoveerimise kübar on kapis ka kolmel Soome presidendil.

Naiskodukaitses on praegu 3800 liiget ja kübarameister Ojaveri käte vahelt on tulnud veidi üle tuhande naiskodukaitsjate vormikübara.

Vormikübarateni jõudis Ojaver 2008. aastal, kui Naiskodukaitse keskjuhatus uut kübarategijat otsima asus. Kübarameister kujundas uue mudeli, mis naiskodukaitsjaile meeldis. Mudel kinnitati ära ja kübarameistriga löödi käed. Kokkulepe kehtib senini.

Kübar on liialt vähestel

“Arvan, et üle tuhande tuleb neid kindlasti,” üritas Ojaver kokku lugeda, mitu naiskodukaitsja vormikübarat on tema töökojas valminud. Naiste vormikübaraid on ta teinud veel politsei- ja piirivalveametile.