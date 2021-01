Juhtkiri: kelle südamel on Eesti?

EKRE endine esimees Mart Helme ütles eile riigikogu ees, et Eesti on tema südamel rohkem kui sel daamil, kes äsja kõnetoolist lahkus. See daam oli Kaja Kallas, kes sai riigikogus valitsuse moodustamiseks 70 häält.

Helme sõnul kehtestab uus valitsusliit vaikiva ajastu, mis lõpeb iseseisvuse mahamüümisega Moskvale, sest kui häda käes, britid Eestile appi ei tule. Veel lisas opositsiooniliider ähvarduse, et uus valitsus lubab riiki nii palju sisserändajaid, et eestlased jäävad kodumaal vähemusse.

See on EKRE vana lubadus, et ainult nemad tagavad Eesti rahvuse ja riigi püsimajäämise. Et ainult nemad teevad seda ja teist.

Kaja Kallase valitsusel pole kavas parteide tegutsemisvabadust ega ajakirjandusvabadust piirata. Just need kaks tingimust iseloomustavad Konstantin Pätsi režiimi, mida kutsutakse ka vaikivaks ajastuks. Ammugi pole uuel valitsusel plaani leevendada sisserände tingimusi. Eesti kõik valitsused on ajanud poliitikat, mis on immigrante vaikselt, aga järjekindlalt tõrjunud. Eestisse on välismaalt küll võimalik elama tulla, aga see pole kuigi lihtne.

Miks Mart Helme mustab valitsust ähvardustega, mis ei vasta üheski punktis tõele? Sest midagi muud pole tal öelda. Helme teab väga hästi, et kõik Eesti erakonnad tegutsevad Eesti rahvuse ja riigi püsimise nimel. Helmel pole öelda midagi muud kui tühje loosungeid.

Reformi- ja Keskerakonna valitsuse, millel on riigikogus ka sotsiaaldemokraatide hääled, suurim panus seisnebki esialgu selles, et valelik populism pole enam Toompeal võimul. Eestis pole enam ministreid, kes teevad rassistlikke märkusi või kõnelevad seksuaalvähemustest toonil, millega taluperemees räägib oma pudulojustest. Populistlike valede aeg on möödas.