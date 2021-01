Ene Pajula: uus valitsus annab lootust

Tundub, et oleme saanud uue valitsuse. Mis tunne on? Pessimist ütleks: „Kõik on nii halvasti, et enam halvemaks minna ei saa”, optimist ütleks: „Saab küll, ja palju!”

Seekord olen pessimistiga sama meelt. Tõepoolest, uus valitsus annab lootust, et hullemaks meie elu ei lähe. Sellest tunnistab ettevaatlikkus, millega Kaja Kallas oma valitsust kokku pani. Välditud on kõiki staažikaid poliitikuid, kelle kapis võiks olla korruptsioonist või ka muudest pahandustest põhjustatud luukeresid. Nagu näiteks Kristen Michal, keda mäletatakse kilekotiskandaaliga seoses, ja Reformierakonna staažikaim minister Jürgen Ligi, kes on kippunud enne ütlema ja alles siis mõtlema. Ainus erand on rahandusministri kohale valitud Keit Pentus-Rosimannus, kes on juba kord Autorollo skandaali pärast välisministri kohalt tagasi astunud. Kohtus ta süüdi ei jäänud, aga avalikkuse kahtlused tema osaluses tolles afääris jäid õhku rippuma.

Keskerakond oli veel ettevaatlikum, välistades kõik vähegi plekilised kandidaadid ja tuues valitsusse täiesti uusi inimesi.

