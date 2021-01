Päästeameti mõõtmistulemused veel Väikse viigi jääle ei luba

Päästeameti kaardirakenduse järgi võib minna mõnele Läänemaa siseveekogule, kuid Väikesele viigile minek on veel keelatud.

Eilsete päästeameti mõõtmistulemiste järgi on Väiksel vigil jääd 6 sentimeetrit ja sellele minek on keelatud. Selleks, et jääle tohiks minna, peab jääkihi paksus olema 10 sentimeetrit.

Päästeamet mõõdab jää paksust kõigil siseveekogudel. Nende andmetel on keelatud minna jääle ka Aafrika rannas, kus 20 meetri kaugusel kaldast on jää paksus 8 sentimeetrit. Sama mõõtmistulemuse said päästjad ka Valgevälja karjääris.

Läänemaal on keelatud minna ka Palivere tiigi jääle ja Kullamaa järvele – mõlemas on jää paksus viis sentimeetrit ning jääd katab vesi ja lumi.

Jääle võib minna Kirimäesaarel ja Silma õpikoja juures – mõlemas kohas on jää paksus 11 sentimeetrit. Samuti võib minna Läänemaa põhja osas asuvatele Veskijärvele, Lepaaugu järvele ja Allikajärvele.