Läänemaale lisandus kaks koroonaviirusega nakatunut (täiendatud 12.26)

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3497 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 290 ehk 8,3% testide koguarvust.

Läänemaale lisandus kaks koroonaviirusega nakatunut. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 210,3, mis on senini suurim näit Läänemaal. Üle Eesti on viimase kahe nädala jooksul 100 000 inimese kohta haigestunut 601,44 inimest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 156 inimesel. 132 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 38, Pärnumaale 33, Lääne-Virumaale 12 ja Järvamaale 9 ning Võru- ja Tartumaale lisandus 8 uut positiivset testi tulemust. Põlvamaale lisandus 4, Viljandimaale 3, Rapla-, Valga- ja Läänemaale lisandus 2 uut nakkusjuhtumit ning Hiiu- ja Jõgevamaale lisandus 1 uus nakkusjuhtum. Saaremaale ei lisandunud ühtegi uut positiivset testi. 11 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Hommikuse seisuga vajab haiglaravi 412 patsienti. Neist viis on Läänemaa haiglas. Viimati saabusid koroonapatsiendid Läänemaa haiglasse 5. jaanuaril, kellest kaks on nüüdseks ka koju pääsenud. Haigla ravijuhi Alge Vare sõnul saab täna koju veel üks koroonapatsient. „Meil on praegu hästi,” ütles Vare.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 10 972 inimesele. Läänemaal on vaktsineeritud 154 inimest.