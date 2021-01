Härma: maski kandmisest ei pääse enne teise laine lõppu

Härma rääkis „Terevisioonis”, et praegu on liiga vara öelda, et vaktsineeritu ei pea kandma maski. Ka koroonaviiruse vastu vaktsineeritud inimesed võivad endiselt ise nakatuda, aga nende haigus ei arene kaugele ning see kulgeb tõenäoliselt kergemalt ja vähemate sümptomitega.

Samuti võib vaktsineeritu nakkust edasi kanda ning praeguses olukorras, kus riskirühmad on Eestis veel vaktsineerimata, tasub vaktsiini saanud inimestel endiselt kanda maski, kuni me teame, et riskirühmad on kaitstud. Alles seejärel saab maskikandmistega lõdevamaks minna, selgitas Härma.