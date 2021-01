Juhtkiri: õhukesel jääl

Valla- ja maakonnalehtede omavaheline suhe on nagu kõndimine õhukesel jääl– ühelt poolt on mõlemal oma roll inimeste informeerimisel, teisalt ollakse konkurendid.

On selge, et iga kooli tore pidu või külaseltsi väljasõit maakonna kõiki inimesi ei huvita ja nii need alati maakonnalehe veergudele ei jõua. Sama on kõigi vallavolikogus vastu võetud otsustega, mida vallalehed oma veergudel avaldavad. Nii et siinkohal on vallalehel oma koht täitsa olemas, seda enam, et leht potsatab vallaelanike postkasti tasuta.

Samas on vallaleht võimulolijaile hea vahend kinnistada end valijate teadvusesse. Isegi kui see ei ole tahtlik tegevus, kukub sageli nii välja – ikka on vallavanem ja volikogu esimees need, kes annavad vallalehes ülevaate sellest, mis vallamajas ja volikogu saalis vahepeal sündinud on. Ikka on nemad pildil, sest nende tööülesanne ongi igale poole jõuda. Nii ongi mitmel poolt Eestis kõlanud kriitika, et omavalitsuse lehte pääsevad ainult võimulolijad, opositsioon aga mitte. Isegi riigikontroll tegi kaks aastat tagasi ettepaneku, et vallalehtedel võiks olla kolleegium, kuhu kuuluvad võimulolijate kõrval ka opositsiooni esindajad ja sõltumatud eksperdid. Läänemaa omavalitsustes öeldakse, et nende lehtedes antakse vastaspoolele sõna, kuid debatti on vähe seepärast, et opositsioon ei kipu sõna võtma.

Omaette teema on munitsipaallehtede reklaamimüük. Läänemaal müüvad reklaami Lääne-Nigula ja Lääneranna valla leht ning olukord pole veel väga hull. Kuid näiteks Rapla- ja Harjumaal on mitmete omavalitsuste maksumaksja raha eest ilmuvad lehed reklaami täis, võttes maakonnalehtede reklaamitulu. Sellele on tähelepanu juhtinud ka president Kersti Kaljulaid: „Mõelge korraks ka meie kohalikele lehtedele, mis toimetavad erakapitalil. Äkki saab oma elanikke informeerida ka nii, et kohalik ajakirjandus ellu jääb.”

Endine Eesti ajalehtede liidu tegevjuht ja praegune Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar on öelnud, et kohalikel omavalitsustel on õigus välja anda oma infolehti, aga seda tehes peaksid nad maksumaksja rahaga mõistlikult ümber käima.