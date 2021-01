Harjumaa harrastussportlased käivad teiste maakondade spordisaalides

Harjumaa ranged koroonapiirangud on sundinud harrastussportlasi üle maakonna piiri sõitma, et spordikeskusi külastada. Kui Harjumaal ja Ida-Virumaal on spordisaali uksed avatud ainult tippsportlastele, siis ümbritsevates maakondades on oodatud kõik, vahendas „Aktuaalne Kaamera”.

Sadakonna kilomeetri kaugusel Tallinnas asuvas Haapsalus on erinevate spordiväljakute kasutusajad enamasti kohalike poolt hõivatud. Vähesed vabad saalide ajad on aga Harjumaa inimesed nüüd tõesti hõivanud.

„Eriti hommikupoolsed ajad ja õhtud. Nii et me oleme saanud tänu nendele päeva täitsa täis just tennise ja sulgpalli osas,” ütles Haapsalu linna spordibaaside juht Tarmo Tuisk.

Lisaks spordiväljakutele kasutatakse Haapsalus ka muid sportimisvõimalusi. „Kümme kuni 20 protsenti on suurenenud, seda tänu veekeskusele ja jõusaalile, kus on 50-protsendiline täituvus, aga need ajad, mis enne olid spordikooli ja huviala ringide käes, on vabaks jäänud ja need on täitnud Harjumaal inimesed,” selgitas Tuisk.