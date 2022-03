Haapsalu spordibaase hakkab juhtima Sulev Vare

Aprilli keskpaigast asub Haapsalu spordibaaside juhina tööle endine Lääne maavanem Sulev Vare.

Senine spordibaaside juht Tarmo Tuisk ütles, et Vare kasuks rääkis juhtimiskogemus, spordilembus ja eri spordialade tundmine. „Tema juhtimiskogemust ei andnud teistega võrrelda,” ütles Tuisk.

Vare ütles, et kandideeris spordibaaside juhi kohale, sest talle tehti selleks ettepanek. Millised on juhina tema täpsed plaanid, on Vare sõnul veel vara rääkida. Ta ütles, et peamiselt tuleb tegeleda detailidega – midagi on vaja remontida, midagi on vaja ümber teha.

