Haapsalu korvpallisaal sai uue valgustuse

Haapsalu spordibaasid vahetas toetajate abiga välja korvpallisaali valgustid.

Haapsalu spordihoone korvpallisaali ligi veerandsada aastat vana valgustus oli veel läinud aasta lõpul spordibaaside kõige vanem osa. „See vahetati viimati välja 1990ndate keskel, enne leedide tulekut,“ ütles Haapsalu spordibaaside juht Sulev Vare.

Nüüd on valgustid välja vahetatud. See läks spordibaasidele maksma 17 754 eurot ja summa saadi kokku just toetajate abil. „Oleme neile väga tänulikud,“ ütles spordibaaside müügijuht Karel Möll.

