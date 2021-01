Juhtkiri: vaktsineerimise aeglane tempo

Jõulupühade ajal saabus Eestisse esimene saadetis koroonavaktsiine ja eile pärastlõunal teine saadetis – kokku 19 500 doosi vaktsiini.

Eilehommikuse seisuga oli vaktsineeritud 2535 inimest ehk nädalaga oli kasutatud pisut enam kui veerand esimese saadetisega saabunud vaktsiinidest. Vaktsineeritutest 20 ehk alla protsendi on Läänemaa haigla töötajad. Täna peaks Läänemaale jõudma vaktsiin veel 20 haiglatöötajale ning 30 perearstile ja -õele.

Sotsiaalministril oli plaanis kevadeks vaktsineerida 300 000 inimest, kuid samas tempos jätkates kulub selle arvuni jõudmiseks üle kahe ja poole aasta. On selge, et tempot tuleb suurendada, eriti arvestades asjaolu, et vaktsineeritutele tuleb manustada ka teine doos. Seetõttu ei ole imekspandav Läänemaa perearsti Helle Saarsoo hirm massilise vaktsineerimise ees, sest pereõdedele langeb suur töökoormus.

Samas on arusaadav, et kõik sõltub ka vaktsiini Eestisse jõudmisest – kui ei ole vaktsiini, ei saa ka kedagi vaktsineerida. Kindlasti leevendab olukorda see, kui valmis saavad ka teiste tootjate vaktsiinid – siis ei seisa kogu kaitsesüstimine vaid ühe ettevõtte taga.

Seda, millal saavad kaitsesüstid tavalised inimesed, ei oska veel keegi öelda, sest esmalt vaktsineeritakse meditsiinitöötajad, seejärel hooldekodude töötajad ja elanikud, kroonilised haiged ja üle 70aastased ning eesliini töötajad. Seejärel jõuab järg nende inimesteni, kes peavad tagama elutähtsad teenused: veevärgi ja katlamajade töötajateni.

Kui suurimad riskirühmad on vaktsineeritud, jõuab kord kõigi soovijateni. Kui umbes kolmveerand elanikkonnast on kaitsesüstid saanud, võiks riiki lugeda viirusvabaks. See omakorda tähendab, et taastub tavapärane elu – võib käia koolis ja peol, töötada ja sportida.