Riigikogu esimees: rahvahääletusega lõpetame meile võõrsilt imporditud väärtuskonflikti

Riigikogu esimees Henn Põlluaas ütles oma uusaastatervituses, et kuigi 2020. aasta oli keeruline, on Eesti riigi ja rahvana koroonaprobleemidele lahenduste otsimisel paremini hakkama saanud kui paljud teised riigid. Uue aasta tähtsündmustena tõi ta välja abielureferendumi ja kahed valimised.

Tere, kallis Eesti rahvas!

Jõulud on möödas. Kirikukellad on alanuks löönud aasta 2021.

Eelmine, 2020. aasta, oli keeruline ja erinev varasematest.

2. veebruaril tähistasime saja aasta möödumist Tartu rahulepingu sõlmimisest, millega Venemaa tunnistas igaveseks Eesti iseseisvust ja puutumatust. Toona lepiti kokku Eesti ja Venemaa vaheline piir, mis rahvusvahelise õiguse järgi kehtib ka täna.

Tähistasime Eesti põhiseaduse, meie demokraatia vundamendi, 100. aastapäeva. Eesti on vaba ja demokraatlik riik, kus on tagatud sõna-, mõtte- ja südametunnistuse vabadus. Ja nii peab see jäämagi!

Välispoliitikas oleme olnud aktiivsed. ÜRO Julgeolekunõukogu ajutise liikmena oleme seisnud järjekindlalt Valgevene rahva õiguste eest ja toetanud Ukrainat tema vastu suunatud agressiooni lõpetamiseks. Ka teiste sammudega oleme end sellel positsioonil igati õigustanud. Meie suhted ja koostöö liitlastega nii NATO raames kui erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides on suurepärased.

Siseriiklikult oleme seisnud enda inimeste ja ettevõtete hea käekäigu eest. Elektri-, gaasi- ja kütuseaktsiisi alandamine tõstis rahva ostujõudu ja elavdas majandust. Kasvasid pensionid ja erinevad toetused ning vähenes puudustkannatavate inimeste arv. Teaduse rahastamine tõusis ühe protsendini SKT-st ja me tõime Eesti laevad tagasi Eesti lipu alla. Jõukuselt tõusime maailmas 38. kohalt 33-ndale. Me liigume õiget teed.

Ootamatu pandeemia muutis aga elukorraldust Eestis ja terves maailmas. Valitsuse ja riigikogu astutud sammud, nii inimeste kui majanduse ja ettevõtete kaitseks on ennast õigustanud. Eestis jäeti inimestele rohkem hingamisruumi, sest mõistame, et vabadusega kaasneb ka vastutus.

Esiplaanile tõusid uued kangelased – meditsiini- ja hooldekodude töötajad, müüjad ja teenindajad, vabatahtlikud ning paljud teised tublid ja vaprad inimesed. Kiita tuleb ka ettevõtjaid, kes leidsid uusi ja nutikaid lahendusi oma tegevuse jätkamiseks.

Riigi ja rahvana oleme koroonaprobleemidele lahendusi otsinud ning ma ütleks, et oleme sellega paremini hakkama saanud kui enamik riike. Kriisist tingitud majanduslangus ja tööpuudus on õnneks oluliselt väiksem, kui kardeti. Eesti Pank prognoosib käesolevaks aastaks, kui me koroona seljatame, majanduse kiiret taastumist.

Kahjuks on siiski liialt palju neid, kes kaotasid koroona tõttu töö ja vajavad toimetulekuks abi. Aga on ka neid, kes kaotasid palju enam – oma elu. Südamlik kaastunne neile, kelle lähedased haigus meie hulgast kaasa viis.

Head sõbrad!

Mida toob meile 2021. aasta?

Anname endast kõik, et see tuleks parem kui eelmine. Sellel aastal toimuvad rahvahääletus abielu teemal ning presidendi ja kohalike omavalitsuste valimised.

Rahvahääletusega lõpetame meile võõrsilt imporditud väärtuskonflikti ja ühiskonna lõhestamise, mis algas suurele osale ühiskonnast väga valulikult 2014. aastal kooseluseaduse pealesurumisega. Abielu kui mehe ja naise liit peab saama endale põhiseadusliku kaitse. Siis ei saa ilma rahvalt küsimata seda ümber defineerida ei riigikogu ega kohtud ega mõjutada välised surveavaldused. Minu vastus on JAH!

Erinevalt Soomest ja Lätist, ei ole meil presidendi otsevalimisi. Usun, et tulevikus see muutub ja rahvas saab rohkem võimalusi oluliste riigielu küsimuste otsustamiseks. Kohalikel valimistel saame me aga kõik kaasa rääkida enda kodukandi parema tuleviku nimel.

Loodan, et algaval aastal on poliitilist turbulentsi ja vastasseisu vähem. Kuulakem rohkem üksteist ja hoidkem kinni just nendest väärtustest, mis on meie rahvast läbi aegade kandnud, taganud meie kestmise ja toonud meid siia.

Hea Eesti rahvas!

Ees ootavad uued ülesanded ja uued väljakutsed.

Soovin teile jõudu ja jaksu, sära silmadesse ja rõõmu südametesse!

Ja loomulikult head uut aastat!

Elagu Eesti!