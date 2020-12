Jumalateenistustel võib olla täidetud ainult pool kiriku kohtadest

Alates neljapäevast võib jumalateenistustel olla täidetud ainult pool kirikus asuvatest kohtadest.

Valitsus otsusel hakkas maksimaalne 50-protsendiline täituvuse nõue jumalateenistustel ja teistel usulistel talitustel nüüdsest kehtima kogu Eestis. Varem oli selline nõue ainult Harju- ning Ida-Virumaal.

„Niisugune piirang on vajalik, et vähendada viiruse levimise riski jõulude ajal, kui on tavapärane, et kirikutes käib rohkem inimesi kui tavaliselt,” ütles rahvastikuminister Riina Solman.

Tema sõnul on ta palunud kirikutel piiranguid arvestades hoida oma uksed külastajatele lahti pikema aja jooksul, hajutada teenistusi mitmele korrale päevas või ka kogu pühadeperiood peale, kutsuda inimesi üles enne teenistusi sinna registreeruma, et vältida olukorda, kus keegi ukse taha jääks.

Üle-eestiline maksimaalse 50-protsendiline nõue on olnud ka selguse huvides koguduste enda soov ja soovitus valitsusele. „Mul on hea meel, et usuühendused ja kogudused on olnud väga mõistavad ja teinud meiega koostööd, et tõepoolest nendes oludes piirangutest kinni pidada ja inimeste tervist kaitsta,“ ütles rahvastikuminister.

„Palun kõigil kirikusse mineku asemel võimalusel vaadata jõulujumalateenistusi televiisorist, kuulata raadios või jälgida interneti vahendusel, seda eriti eakamatel, riskigruppi kuulujatel ja inimestel, kes tunnevad ennast tõbiselt,“ rõhutas Riina Solman.

Ringhääling teeb jõuluteenistustest mitmeid ülekandeid, näiteks on neljapäeval kell 16 ETV-s ülekanne Jaani kirikus toimuvast teenistusest ja kell 17 saab Vikerraadio ja Klassikaraadio vahendusel kuulata teenistust Haapsalu piiskoplikust toomkirikust.

Lisaks otsustas valitsus, et esmaspäevast, 28. detsembrist laieneb kontsertide korraldamise keeld lisaks Ida-Virumaale ka Harjumaale. Seega ei ole esmaspäevast lubatud korraldada kontserte ka kirikutes Harju ja Ida-Viru maakonnas.

Ruumi maksimumtäituvuse piirangu eesmärk on vähendada inimeste vahelisi kontakte vältimaks viiruse levimist pühakodades. Lisaks inimeste arvu piiramisele tuleb arvestada 2+2 reeglit, kanda maski ja tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu.