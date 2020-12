Andrus Karnau: hundid kohut ei käi

Hundid ei käi kohut, kohut käivad inimesed. Lihtne on jutustada lugu, vastandades hunte ja hundiuurijaid lambakasvatajatele ja jahimeestele. Justkui ühed oleks ühel ja teised teisel pool. Aga nad pole, vähemasti mitte MTÜ Eesti Suurkiskjad kaebuses keskkonnaameti vastu.

Kui hunt aknast sisse vaatab, tähendab see surmasõnumit, kui hunt teekäijale vastu tuleb, siis hoopis õnne ja eesmärkide täitumist. Rahvauskumusi huntidega seoses on teisigi, nagu seegi, et ega hunt tohi öelda, ikka susi ja võsavillem. Tõestatud hundirünnak inimese vastu pärineb umbes 150 aasta tagusest ajast. Umbes samast ajast, kui 19. sajandil põllupidamine plahvatuslikult kasvas ja talurahvas hakkas karja pidama, pärineb geenimälus ka teine teadmine. Nimelt see, et hundid võivad viia inimese viimse maise vara.

Nii et hunt on inimese vaenlane isegi siis, kui enamikul eestlastel enam karja pole. Aga hirm on ikka. Nagu ka jahikirg.

MTÜ Eesti Suurkiskjad juhi Eleri Lopp-Valdma kaebus keskkonnaameti vastu põhineb lihtsal arvutusel. Eesti võsavillemite asurkond on umbes 220 looma. Sel talvel lubas keskkonnaamet küttida 140 hunti, seega peaks alles jääma 80. Kevadel tulevad kutsikad peale, aga Eesti suurkiskjate ohjamise tegevuskava ütleb, et riigis võiks huntide asurkond olla 150–250 isendit. Nii et kes matemaatikatehte ära tegi, see saab aru, et arvud ei lähe kokku.

Vaidlus ei käi jahimeeste ega lambapidajate vahel, sest hundilaskmisload annab keskkonnaamet. Viimane teostab riiklikku poliitikat, mis peaks kujunema pikaajaliste plaanide järgi. Inimene on võimeline maha võtma kõik metsad ja tapma kõik loomad, aga millegipärast on pikaajaliselt kokku lepitud teisiti, et hoida loodusrikkusi.

Et aru saada sute närusest olukorrast, piisab vaid ühest faktist: hundi keskmine eluiga metsas on alla kahe aasta. Täiskasvanuks saab metsakutsu kolmeselt. Kõige hullem on karjajuhtide küttimine, mille tagajärjel kari laguneb. Juhita ja toiduta jäänud loomad – sest hundid kütivad metsas karjana – hulguvad külades, otsides ketikoeri ja murdes kariloomi, sest neid saab lihtsalt kätte. Lamba- ja koeramurdmislugusid lugedes nõuavad jahimehed, et hunte tuleb veel rohkem küttida. Ring ongi sulgunud.

Omaette küsimus on, et kust keskkonnaamet võttis arvu 140. Ilmselt küttide soovide järgi, sest valijatele meeldimine on praegu tähtsam kui mistahes pikaajaline poliitika. Kohtud pole Eestis veel politiseerunud ja leidub kohtunikke, kes julgevad jahimeestele mitte meeldida.

Kui suurkiskjate ohjamise tegevuskava näeb ette, et Eestis võib elada kuni 250 võsavillemit, siis ei tohiks sel talvel lasta ühtki looma. Välja arvatud üksikud nuhtlusisendid, kes karjast kõrvale jäänuna on hakanud koduloomi kimbutama.

On arusaamatu, miks keskkonnaamet ei hooli pikaajalisest poliitikast, mis peaks tagama loodusväärtuste säilimise. Loodetavasti olid 140 hundilaskmisluba üksik eksimus. Üleküttimisega ja hundikarjade juhtloomade hukkamisega teevad jahimehed loodusele, aga ka lamba- ja veisepidajatele rohkem kahju kui kasu.

Kolumn on ilmunud Postimehes.