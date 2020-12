Denys Zaporozhets: Haapsalus on kõik, mida vajan

Haapsalu kultuurikeskuses asuvas Q Cateringi kohvikus lõunal käivad inimesed ei aimagi, et üle linna kiidetud bufeed valmistab ukrainlasest kokk, kes on toitnud kahe riigi presidenti.

Veel kaks aastat tagasi polnud Denys Zaporozhetsil aimugi, et mõne kuu pärast lisandub tema nimi nende kokkade ja kondiitrite nimekirja, kes on vabariigi aastapäeva vastuvõtuks teinud ja serveerinud suupisteid Eesti presidendile Kersti Kaljulaidile ja tema külalistele. Denys oli just aja maha võtnud pärast tööaastat Kasahstanis. Saatus tahtis, et tema kulinaarne looming jõudis sealsegi presidendi, Nursultan Nazarbayevi ja tema meeskonna lauale.

„Aga mitte nii nagu siin, Eestis. Seal me ei pääsenud presidendi residentsile lähemale kui kümme kilomeetrit,” muigab Denys. „Kombed ja kultuur on seal teistsugused,” lisab ta.

Eesti vabariigi aastapäeva vastuvõtul käis Denys ise külaliste seas ringi ja pakkus oma kätetööd, sealhulgas ka presidendile. „Ta on täitsa tavaline inimene, tore ja naeratav,” leiab Denys. Tema meelest ei vasta eestlaste endi hulgas pesa teinud stereotüüp külmast ja raskesti ligipääsetavast eestlasest üldse tõele.

