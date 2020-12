Erkki Bahovski: inimene või robot?

20. sajandi eel, 1898. aastal avaldas Poola juudi päritolu pankur Ivan Bloch kuueköitelise teose, milles ta analüüsis tulevase sõja tunnuseid.

Blochi peaväideteks olid tõdemused, et kaasaegne sõjatehnika muudab maapealsed manöövrid võimatuks, nii et tuleb minna kaevikutesse; ja et industriaalsed sõjad panevad sõdivatele riikidele tohutu koorma, nii et riigid võivad näha sisemisest rahulolematusest tõusvaid revolutsioone.

Blochi keegi väga kuulda ei võtnud, kuid esimene maailmasõda laias laastus nii kulgeski, nagu ta kirjutas – tuli minna kaevikutesse ja Saksamaal ning Venemaal puhkesid revolutsioonid. Sõjapidamine oli igaveseks muutunud.

