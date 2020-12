Näpunäited, mis tagavad teile ideaalse kingituse leidmise kõigile oma nimekirjas olevatele inimestele

Me kõik teame, et jõulud on kõige imelisem aeg aastas, kuid mõnikord võib see osutuda ka aasta kõige kohutuvamaks ajaks.

Te teate küll, millest me räägime. Kingituste ostmisest.

“Oh, ei minul pole midagi vaja“ ütleb su naine. Kuid sa tead, et see pole tõsi. Siis on veel sõbrad, vanemad, ämmad-äiad ja nii edasi. Sa võid küsida neilt, mida nad kingiks sooviksid, ja kui sul on õnne, siis nad annavad sulle konkreetse vastuse, nii et jääb ainult minna ja kingitus ära osta – see aga kaotab kogu sellest ettevõtmisest igasuguse romantika ja isikupära.

See siin on parim juhend ideaalse kingituse leidmiseks oma lähedastele.

Tee kingitusest omaette sündmus. Kasuta pakkimisel kogu oma loovat meelt! Selle asemel, et lihtsalt anda kingitus üle tavalisse pakkepaberisse mähituna, mõtle kinkimiskogemusele kui omaette sündmusele – nii võid olla kindel, et selle üle tuntakse ka rõõmu. Peida kingitus ära ja saada selle saaja „jahile“, et see üles leida. Kinkekaardi andmise asemel edasta saajale salajane ja poolhägune sõnum, mis peab ta kinkekaardi koodi jälile juhatama. Või siis õmble kingitus hiiglaslikku haikalasse, nii, et saajal tuleb selle kättesaamiseks kirurgilisi võtteid kasutada. Ja ära mitte kunagi unusta seda rõõmu, mis kingituste lahtipakkimine valmistab – mõnikord võib kvantiteedist saada kvaliteet, kui tegemist on terve hulga väikeste eraldi pakitud esemetega.

Tee nimekiri asjadest, millest saaja on huvitatud ja asjadest, mis toovad esile tema isikupära. Las nimekiri olla pikk – veeda vähemalt kaks minutit selleks, et panna kirja nii palju asju, kui sulle vähegi pähe tuleb. Seejärel tee ajurünnak, et mõelda välja midagi, mis iga nimekirjas oleva asjaga kokku sobiks, on see siis suur või väike. Sul pole vaja kõiki neid kingitusi teha, kuid see aitab sul leida ideid, mis sulle muidu pähe ei tuleks ning kui sa neid omavahel kokku sobitad, oskab kingisaaja hinnata, kui isiklikult ja läbimõeldult sa oled planeerinud.

Lisa kingitusse ka midagi iseendast. Muuda see isiklikuks ja eriliseks – isikupäraseks sinu enda, mitte kingisaaja jaoks. Tee kingitusest kunstiteos, kirjuta laul, koo sall – ja idee tuleb iseenesest. Ülimalt personaalse tulemuse saavutamiseks kombineeri seda ühe (või mitme) ülaltoodud soovitusega.

Tee veidi luuretööd. Kui miski muu ei toimi, luura. Enamikul inimestest on Amazonis või kuskil mujal mingi soovilist ja nad on kindlasti meeldivalt üllatunud ja rõõmsad, et oled kuidagimoodi leidnud just selle, mida nad ihkavad, ilma et neil oleks vaja seda isegi mainida – ja võib-olla on nad koguni ise ära unustanud, et on seda soovinud. Otsi vihjeid ka nende Facebooki ajaloost. Kui nad on Redditi kasutajad, võite näha, mis laadi asju nad on varem postitanud ja kommenteerinud – neil võib olla mingi soovinimekiri ka Redditi turul.